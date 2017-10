Giornata mondiale del sonno: dormire poco e male è sempre più comune

Dovrebbe, perché in realtà non è così: solo in Italia, 4 milioni di persone soffrono di insonnia cronica mentre le altre hanno ridotto, più o meno volutamente, il riposo notturno di 1,5-2 ore negli ultimi 50 anni. Sarà colpa dei tempi frenetici in cui viviamo? Gli esperti raccomandano di riposare almeno sei ore per notte, pena rischio maggiore di avere un ictus, per non parlare degli altri pericoli, ben più conosciuti, in agguato: stanchezza, deficit di concentrazione, sbalzi d'umore, obesità, diabete e depressione.



Allora basta fermarsi un momento a riflettere per capire che un po' di attenzione in più sul tema potrebbe giovare a tutti: fisicamente e psicologicamente. È proprio questo l'argomento della decima edizione dell'iniziativa che mira a migliorare concretamente la qualità della vita. Dunque ecco qualche regola d'oro da tenere a mente: evitare i sonnellini di giorno e i pasti pesanti la sera e non andare a letto troppo tardi se si deve alzarsi presto la mattina.