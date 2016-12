Essere ottimisti fa bene al cuore

Il sorriso del cuore - I ricercatori hanno preso in esame i dati sulla salute relativi a 5.100 persone, soffermandosi su sette parametri fondamentali: pressione arteriosa, indice di massa corporea, valore della glicemia a digiuno e del colesterolo, dieta, attività fisica e consumo di tabacco. Le analisi fisiologiche sono state poi incrociate con quanto dichiarato dagli stessi partecipanti in un sondaggio sul proprio stile di vita e sull'importanza del livello di "ottimismo". I risultati dimostrano che la salute cardiovascolare migliorava mano a mano che cresceva il livello di ottimismo rilevato con degli specifici test psicologici.



I risultati - Secondo gli studiosi, coloro che risultavano decisamente ottimisti avevano tra il 50 e il 76% di probabilità in di più di collocarsi, per quanto riguarda la salute cardiovascolare, a livello intermedio o ideale. I dati evidenziano che questo gruppo di pazienti aveva valori di colesterolo e glicemia più bassi e un indice di massa corporea nella maggior parte dei casi nella norma oltre a una maggiore propensione all'attività fisica e minore "abitudine" al fumo.