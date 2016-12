Disfunzione erettile? Per sconfiggerla basta un po' di veleno del "ragno delle banane"

Dopo l'allarme lanciato in Gran Bretagna per il ritrovamento di ragni velenosi all'interno di banane comprate al supermercato, l'attenzione del mondo scientifico nei confronti della phoneutria nigriventer è aumentata notevolmente. Il morso del cosiddetto ragno delle banane ha un effetto tanto letale quanto "insolito": provoca un'erezione di circa 4 ore e poi la morte. I ricercatori dell'Università di Madras, in Brasile, hanno però realizzato in laboratorio tossine simili a quelle prodotte dall'insetto in grado di provocare erezioni senza effetti collaterali.