Il veleno delle api per prevenire l'Aids

E' stato dimostrato che alcune nanoparticelle in grado di trasportare una tossina contenuta nel veleno delle api potrebbero distruggere l'Hiv lasciando le cellule circostanti intatte. Questo il risultato di una ricerca di laboratorio condotta dalla Washington University School of Medicine e pubblicato su Antiviral Therapy. La scoperta è un importante passo avanti verso lo sviluppo di un gel vaginale che potrebbe prevenire la diffusione del virus che causa l'Aids.

Per prevenire la trasmissione - Joshua L.Hood, tra gli autori della ricerca, ha dichiarato: "La nostra speranza è che nei posti dove l'Hiv si sta diffondendo in maniera più vasta, le persone possano utilizzare questo gel per fermare l'infezione iniziale".



Il veleno delle api contiene una potente tossina chiamata melittina. Lo studio mostra che questa sostanza, inserita in nanoparticelle, attacca una parte essenziale della struttura del virus senza intaccare le cellule sane.



Il futuro in una terapia - Oltre alla prevenzione sotto forma di gel vaginale, Hood vede anche del potenziale nell'uso delle nanoparticelle con melittina come terapia per le infezioni da Hiv già esistenti, soprattutto per quelle resistenti ai farmaci. Le nanoparticelle potrebbero essere iniettate in endovena e, teoricamente, sarebbe in grado di ripulire l'Hiv dal flusso sanguigno.