Da Pokémon Go un aiuto per i bimbi autistici?

Non solo disastri, incidenti, stranezze e multe. Pokémon Go potrebbe avere effetti positivi sui bambini affetti da autismo e da sindrome di Asperger, piccoli che per i loro disturbi sono portati all'isolamento. La caccia a Pikachu & Co., invece, li spinge a uscire di casa, a recarsi nei Pokestop per le Pokeball e a interagire con gli altri. Le storie arrivano dagli Usa e sono state raccolte dalla Cnn, mentre Peter Faustino, psicologo scolastico di New York, commenta: "Il videogioco rappresenta un 'gancio sociale' che permette di condividere un'esperienza".