Pokémon Go, continuano gli incidenti stradali: in Italia investito un 14enne che cercava i mostriciattoli

Dopo lo scontro per le strade dell'americana Baltimora, anche in Italia si hanno incidenti a causa di Pokémon Go: un 14enne di Giulianova (Teramo) è stato investito da un'auto mentre, in bicicletta, cercava di catturare un mostriciattolo. Il baby ciclista, vivo per miracolo, ha raccontato dal letto dell'ospedale la sua disavventura, che poteva finire in tragedia. Nel Nolano, invece, una trentenne è stata travolta da un'automobilista che, mentre guidava, inseguiva un Pokémon.