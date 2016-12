Celiachia, scoperta in Italia un'alternativa al glutine: pane e pasta "buoni" come gli originali

Il glutine, sempre più un "nemico" di molti (i celiaci e gli intolleranti sono quattro volte tanto rispetto a quarant'anni fa), è però un elemento necessario per la preparazione di pane e pasta poiché agisce da collante. "Cerne e Polenghi - spiega l'Epo - non sono state le prime scienziate a ottenere le proteine dal granoturco, ma il loro ha rappresentato il primo processo estrattivo che non avesse come conseguenza un impasto grumoso, spento o disgustoso".



Due proteine come ingredienti "segreti" - "Il nuovo metodo - prosegue l'Epo - consiste nel mescolare il granoturco o un prodotto da esso derivante in una soluzione di acqua e alcol e riscaldarla". Tale processo è in grado di isolare due proteine simile al glutine chiamate "zein" e "glutelin", che possono poi essere aggiunte al cibo in diverse quantità "a seconda di quale consistenza, aspetto o gusto si voglia risultare simili".



Il mercato dei gluten-free - Lo studio italiano si prospetta di grande impatto. Nel 2015 i consumatori in tutto il mondo hanno speso più di quattro miliardi di euro in alimenti gluten-free, che oltre a pane e pasta comprendono una miriade di piatti, bevande e persino cibi per cane. Entro il 2020 le vendite di prodotti senza glutine dovrebbero superare i sette miliardi di euro.