Morto Edwards, "padre" procreazione in vitro

- E' morto a 87 anni lo scienziato britannico Robert Edwards, considerato il "padre" della procreazione in vitro. La tecnica ha permesso la nascita di milioni di bambini in tutto il mondo. Lo scienziato ha ricevuto nel 2010 il Nobel per la Medicina a conclusione di una lunga carriera dedicata alle ricerche sulla fecondazione artificiale. La svolta arriva il 25 luglio 1978 con la nascita di Louise Brown, la prima bimba nata grazie al metodo Edwards.

Una vita per la ricerca - Come ha annunciato la Cambridge University, dove Edwards era professore emerito, "è morto nel sonno il 10 aprile 2013, dopo una lunga malattia". Fin dagli anni Cinquanta ha considerato questa tecnica come una strada possibile per combattere la sterilità.



Dalla nascita di Louise Brown nel '78, sono nati milioni di bambini grazie alle tecniche sviluppate dal Nobel con il collega Patrick Steptoe. Insieme, i due avevano fondato nel 1980 a Cambridge la Bourn Hall, prima clinica al mondo dedicata alla fecondazione in vitro.



Edwards ha iniziato i suoi studi nel 1955 e a partire dal 1968 è riuscito a fecondare ovuli umani in laboratorio. In seguito, Edwards ha cominciato a lavorare con Steptoe. Mike Macnamee, a capo della Bourn Hall ha dichiarato che il defunto "è stato uno dei nostri più grandi scienziati" il cui lavoro ha migliorato le vite di milioni di persone in tutto il mondo.

Peter Braude, docente di ostetricia e ginecologia presso il King's College di Londra ha detto che pochi biologi sono stati in grado di avere un impatto così pratico e positivo sul genere umano: "L'energia senza limiti di Bob, le sue idee innovative e la sua resilienza rispetto alle critiche senza sosta dei detrattori, hanno cambiato la vita di milioni di persone comuni che adesso possono godere del dono di un figlio".