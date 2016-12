Arriva lo spray anti carie

foto Afp Correlati Addio spazzolino, i denti si lavano con la lingua

Un nuovo spray al bicarbonato per prevenire la carie. L'azienda Brux ha lavorato al progetto in collaborazione con l'Università Insubria di Varese e con il supporto dell'Associazione igienisti dentali italiani. Cariex è il nome del prodotto in grado di aderire alle mucose orali rilasciando gradualmente il suo principio attivo (sodio bicarbonato) ed evitando, in questo modo, la caduta del pH fisiologico della saliva, naturale alleato dei denti.

Prima dello spazzolino - E' proprio l'abbassamento del pH salivare a favorire la demineralizzazione dei denti e a provocare, conseguentemente, l’insorgere della carie. Il pericolo,cresce vertiginosamente con l’assunzione di particolari cibi o bevande (come il caffè), nonché di fumo e alcool, che aumenterebbero l’acidità del pH lasciando via libera all’attacco dei batteri presenti nel cavo orale. Una minaccia della durata di circa 30 minuti, durante i quali, lo smalto dei denti risulta più debole. E’ proprio per questo motivo che, recenti studi inducono addirittura i medici a raccomandare di attendere mezz’ora prima di prendere in mano lo spazzolino dopo i pasti: in ambiente acido infatti, l’azione meccanica delle setole potrebbe intaccarlo ulteriormente, provocando danni maggiori.

In questo intervallo entra in gioco Cariex che riporta il pH al suo livello naturale per il tempo sufficiente (sino a 40 minuti) affinché la bocca risulti protetta anche prima che la saliva torni a esercitare la sua azione tampone. Ecco perché è consigliato utilizzarlo dopo mangiato, sia quando non è possibile mantenere una corretta pulizia del cavo orale, sia prima di lavarsi i denti, per remineralizzare i tessuti e prepararli a ricevere l’azione della spazzolatura. E’ indicato anche per chi usufruisce di dispositivi ortodontici, e in tutti i pazienti con ridotta salivazione (xerostomia), causa esposizione a radioterapia, terapia farmacologica, morbo di Alzheimer, sindrome di Sjögren o, semplicemente, invecchiamento. Il prodotto è già in faramacia.