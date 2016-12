Quando il bacio può far male

foto Afp Correlati Il "pillolo" per lui è più vicino 16:17 - Se in Cyrano de Bergerac viene definito "un apostrofo rosa tra le parole t'amo", in realtà il bacio può rivelarsi pericoloso. Il gesto intimo più affettuoso, infatti, fa sì che i batteri presenti nella bocca dell'amato si trasferiscano. Tanto che alla lunga, tra le coppie consolidate la popolazione di microrganismi patogeni diventa identica.

Questi i risultati emersi da uno studio condotto dall'Istituto di ricerca fiorentino Microdentistry che sarà pubblicato nel prossimo numero di Igiene e Sanità Pubblica. - Se in Cyrano de Bergerac viene definito "un apostrofo rosa tra le parole t'amo", in realtà il bacio può rivelarsi pericoloso. Il gesto intimo più affettuoso, infatti, fa sì che i batteri presenti nella bocca dell'amato si trasferiscano. Tanto che alla lunga, tra le coppie consolidate la popolazione di microrganismi patogeni diventa identica.Questi i risultati emersi da uno studio condotto dallche sarà pubblicato nel prossimo numero di

Stessi batteri nel cavo orale di moglie e marito L'istituto ha effettuato una ricerca su coppie stabili, sposate da almeno dieci anni, mettendo in evidenza come le analisi microbiologiche di marito e moglie risultino praticamente sovrapponibili, sia nella composizione microbica, che nelle proporzioni reciproche dei vari patogeni. In sostanza, le analisi microbiologiche dei coniugi, dopo vari anni di vita insieme, possono essere pressoché identiche.

Francesco Martelli che ha guidato il team afferma: "La diagnosi di parodontite in un componente della coppia rappresenta un importante indicatore di rischio di infezione parodontale anche per il coniuge, che può svilupparla in maniera più o meno grave a seconda del suo grado di suscettibilità genetica".

Il medico conclude: "Questo studio conferma che la malattia parodontale può essere trasmessa, suggerendo l'importanza di una diagnosi precoce per chiarire la fonte di infezione, al fine di valutare protocolli di prevenzione anche fra i familiari conviventi".