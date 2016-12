Realizzati muscoli artificiali con cristalli liquidi

foto Afp Correlati Una mano bionica ridarà anche il tatto

11:01 - Muscoli artificiali ottenuti da minuscole fibre di cristalli liquidi che si allungano e accorciano in funzione della temperatura. E' il risultato di una ricerca presentata dal dipartimento di Chimica e chimica industriale dell'Università di Pisa.

Potrebbero essere impiegati nell'uomo - Valentina Domenici, coordinatrice dello studio, ha spiegato: "I cristalli liquidi hanno proprietà intermedie tra i liquidi e i solidi cristallini e per ora questi film vengono utilizzati per fare piccoli muscoli, usati nella micro-robotica per far fare piccoli movimenti ai robot, ma un domani la ricerca potrebbe essere ampliata e arrivare a costruire fibre muscolari più complesse".



Cambiando la chimica alla base di questi materiali è possibile ottenere oggetti in grado di rispondere a stimoli esterni e di tornare poi allo stato di partenza.



L'altro filone di ricerca con cui l'esperta collabora con l'Istituto italiano di Tecnologia di Pontedera riguarda la preparazione di film a doppio strato, uno fatto da elastomeri liquidi cristallini e uno da un materiale conduttore, come l'oro o polimeri conduttori, che hanno il vantaggio di variare la forma applicando uno stimolo elettrico e aprendo interessanti prospettive nel campo della microbiorobotica.