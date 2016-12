Gb, tutte vogliono il naso di Kate

foto Ap/Lapresse Correlati "La Anderson ha rovinato una generazione"

Italia rifatta: quinto posto al mondo 10:42 - Kate Middleton è un'icona estetica invidiata in Gran Bretagna. Adesso, dopo l'imitazione dell'acconciatura e del look, arriva quella del naso. Sì, perché sono sempre di più le pazienti che, al momento di effettuare una rinoplastica, portano la foto della duchessa di Cambridge al chirurgo. I medici parlano addirittura di numeri triplicati dal 2011. invidiata in Gran Bretagna. Adesso, dopo l'imitazione dell'acconciatura e del look, arriva quella del. Sì, perché sono sempre di più le pazienti che, al momento di effettuare una, portano la foto della duchessa di Cambridge al chirurgo. I medici parlano addirittura di

Modello da seguire - La commoner entrata a far parte della corte reale inglese suscita ammirazione non solo per lo stile e il carattere ma anche per la bellezza. Tanto che le richieste di un profilo uguale a quello di Kate Middleton sono lievitate fino ad assumere le proporzioni un fenomeno sociale e di costume.



Bella e sicura - Cosa ne pensano i chirurghi estetici? Alcuni non sono affatto sorpresi come Maurizio Persico che dice: "Il naso di Kate è dritto, con una graziosa punta arrotondata e perfettamente proporzionato al volto. Quello quello della duchessa è un profilo così attraente che colpisce. Inoltre lei ha sempre un'aria felice e sicura nelle foto, cosa che è particolarmente apprezzata dalle donne che non si sentono a proprio agio con il loro aspetto".



Quasi perfetta? - Secondo la psicologa Carmen Lefevre si tratterebbe di un'attrazione inconscia, legata anche all'evoluzione perché "la simmetria del suo naso, l'angolo formato tra le labbra e la punta del naso e le narici poco visibili sono, nell'insieme, caratteristiche vicine alla perfezione".