Futura cura per Sla da ormone dell'appetito

Strategia salva-muscoli

Andrea Graziani che ha condotto la ricerca ha spiegato: "Da diversi anni stavamo studiando, anche grazie a fondi Telethon, il fenomeno della cachessia, ovvero l'indebolimento generale della forza muscolare che spesso caratterizza svariate patologie croniche, dalle malattie neuromuscolari, come l'atrofia muscolare spinale (Sma) e la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), all'anoressia, i tumori, l'Aids, l'ostruzione polmonare cronica, la sclerosi multipla".

Al di là delle cause

Graziani ha continuato: "Qualunque sia l'origine, in queste situazioni, come anche nell'invecchiamento, i muscoli perdono forza e massa, con conseguenze negative sul peso corporeo, sull'appetito, sulla mobilità e anche sulla funzionalità cardiaca e respiratoria. Trovare una strategia per contrastare la cachessia può risultare molto importante per migliorare la qualità della vita di pazienti affetti da malattie genetiche e da tutte queste altre condizioni".



La prossima sfida della ricerca sarà identificare il nuovo ricettore per l'ormone dell'appetito, possibile bersaglio per farmaci di ultima generazione.