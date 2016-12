Pelle ringiovanita con la "pressione" cellulare

- Nonostante strenui esercizi ginnici e trucchi di ogni tipo, la vera età di una persona è svelata dall'elasticità dell'epidermide. Ma, in futuro, si potrebbe superare anche questo scoglio e far tornare indietro le lancette per la pelle: uno studio dei ricercatori della University of Michigan Medical School ha mostrato come.

La ricerca

Lo studio, pubblicato sul Journal of Investigative Dermatolology, è stato condotto su 21 soggetti over 70, sottoposti a iniezioni di acido ialuronico, comunemente usato per riempire le rughe.

Dopo quattro mesi i fibroblasti, che producono collagene e fibre elastiche, hanno ricominciato a produrre proprio il collagene e l'intero strato di pelle è cresciuto di spessore, formando anche nuovi capillari sanguigni per nutrire le cellule.

Alla base del meccanismo che ha risvegliato le cellule della pelle ci sono le forze meccaniche e le pressioni interne alla matrice, indotte dalla sostanza iniettata.

In sostanza, come spiegano gli autori, è proprio la compressione meccanica a innescare nuovamente dei segnali che riavviano le cellule ad agire come fossero giovani.