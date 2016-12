La corsa prima del caffellatte fa bruciare di più

foto Afp Correlati Philadelphia, cala il tasso di obesità grazie a restrizioni su bibite e snack

Orari sballati e il peso sale 11:27 - Fare esercizio fisico prima di colazione è più efficace secondo un recente studio britannico della Glasgow University pubblicato su British Journal of Nutrition. Non solo si brucerebbero più grassi corporei aiutando a eliminare i centimetri extra intorno alla vita, ma verrebbero ridotti in misura maggiore i grassi presenti nel sangue responsabili delle ostruzioni delle arterie.

Sebbene i benefici dell'attività motoria siano noti, le persone sono indecise se sia meglio fare esercizio a stomaco vuoto o pieno.

Jason Gill, tra gli autori dello studio, ha detto che se l'esercizio in sé per sé è un bene, quando viene eseguito prima di colazione ha dei benefici extra perché costringe il corpo a contare sui depositi di grasso per l'energia. Gill aggiunge: "Quando le persone parlano di perdita di peso, intendono perdita di grasso".

La ricerca Dieci uomini hanno fatto tre visite al laboratorio di Gill e gli è stata data la colazione ogni volta.

Durante la prima visita, i volontari non avevano fatto attività fisica. La seconda volta hanno fatto una camminata a ritmo veloce prima di colazione e l'ultima, la stessa attività è stata ripetuta dopo colazione.

Chi si è esercitato prima di colazione ha bruciato il 33 per cento di grassi in più rispetto a coloro che hanno fatto attività dopo aver mangiato. Gli esami hanno rivelato che, inoltre, hanno avuto un calo più accentuato dei grassi nel sangue responsabili dell'infarto.

Gill ha aggiunto: "Mentre gli uomini hanno fatto semplicemente una camminata rapida, può essere condotta anche un'attività più impegnativa a stomaco vuoto. Il corpo ha riserve sufficienti per un periodo che va da circa 90 minuti a due ore di esercizio".

Comunque, coloro che non riescono a posticipare la colazione non dovrebbero disperarsi. Il dottor Gill ha detto: "La differenza più grande è tra chi non fa niente e chi fa qualcosa".