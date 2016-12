L'ecografia si fa col tablet

foto Ufficio stampa Correlati Una lacrima per misurare il glucosio

Come stai? Te lo dice il gadget 16:07 - Il nostro Paese pioniere mondiale insieme al Giappone con una sperimentazione avviata a Bologna: l'ecografia diventa portatile grazie all'impiego di tablet e smartphone.

Con l'augurio che questi strumenti tecnologici diventino presto componenti di routine per gli esami del medico internista. Potranno avvenire in tempo reale e con elevata precisione senza sottoporre il paziente a radiazioni o indagini più invasive.

Si tratta di una delle ultime novità presentate al 113esimo Congresso della Società italiana di medicina interna (Simi), dove è stato mostrato il prototipo di un tablet dalle dimensioni medie, spesso due centimetri, con il quale si possono eseguire ecografie direttamente a domicilio.

Così, senza bisogno di far spostare il malato, si potrà per esempio verificare un versamento pleurico semplicemente appoggiando la sonda sul torace, o controllare se i dolori addominali dipendono da una colica biliare o renale, o se una gamba gonfia è causata da una trombosi venosa.

Anche per le visite a domicilio La sperimentazione del nuovo sistema è in corso all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Vincenzo Arienti (nella foto a sinistra), direttore del reparto di Medicina interna dell'istituto afferma: "Saremo fra i primi in Europa, e insieme ai giapponesi nel mondo, a usare un dispositivo di questo tipo per l'ecografia. Piccoli ecografi sono già presenti in pronto soccorso e in Emilia Romagna. L'accreditamento regionale prevede la dotazione del mini ecografo nelle Unità operative di Medicina interna, che consente inoltre al medico di visitare il malato a domicilio e decidere in modo più appropriato se ricoverare il paziente".

In futuro anche gli infermieri potranno utilizzare questo tipo di dispositivo per cercare gli accessi venosi dei pazienti nelle sale operatorie e nei reparti di dialisi, rianimazione e ostetricia: il feto si potrà vedere con il palmare.

Un rimedio al sovraffollamento Francesco Violi, presidente Simi commenta: "E' un altro passo per evitare il sovraffollamento degli ospedali. L'uso dei palmari permetterà un grande risparmio di risorse e tempi di degenza, senza contare che il malato non verrà esposto a radiazioni e inizierà subito la terapia, evitando esami inutili".