Alzheimer: esercizio fisico meglio della dieta

foto LaPresse 16:32 - L'attività fisica sarebbe un fattore chiave nel limitare l'avanzata dell'Alzheimer. Questo il risultato di una ricerca condotta dall'Università di Medicina di Kyoto e pubblicata sul "Journal of Biological Chemistry". sarebbe unnel limitare l'avanzata dell'Alzheimer. Questo il risultato di una ricerca condotta dall'Università di Medicina di Kyoto e pubblicata sul "Journal of Biological Chemistry".

L'importanza dello stile di vita Nella maggioranza dei casi, l'Alzheimer si presenta dopo i 65 anni di età e gli studi mettono sempre più in evidenza come i fattori legati allo stile di vita come l'alimentazione e l'esercizio fisico influiscano nel suo sviluppo. L'incidenza della malattia dell'Alzheimer è destinata a crescere notevolmente come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione.