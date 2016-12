Arriva il cerotto anticancro

foto Dal Web 15:09 - Dopo il cerotto che rilascia nicotina per combattere il tabagismo e quello alla lidocaina per calmare il dolore, arriva un cerotto al fosforo 32 per combattere il carcinoma basocellulare. - Dopo il cerotto che rilascia nicotina per combattere il tabagismo e quello alla lidocaina per calmare il dolore, arriva un cerotto al fosforo 32 per combattere il carcinoma basocellulare.

Cos’è il basalioma È il tipo di tumore della pelle più diffuso e interessa soprattutto le zone del corpo più esposte alla luce solare, i raggi Uv, infatti, ne sarebbero la causa principale. In Italia si registrano 120 mila casi nuovi ogni anno.

Un medicamento mirato A sperimentare il bendaggio “radioattivo” è stato l’All India Institute of Medical Sciences di New Delhi. Gli esperti del centro indiano hanno realizzato questi speciali cerotti con il fosforo radioattivo, un agente comunemente utilizzato nella radioterapia. Il medicamento è stato testato soltanto su dieci pazienti tra i 32 e i 74 anni, affetti da basalioma nel volto. Il cerotto è stato applicato in tre sessioni differenti, per una dose totale di cento Gray (l’unità di misura della dose assorbita di radiazione del Sistema internazionale). Tale quantità è superiore a quella utilizzata nelle radioterapie ma è stata applicata in maniera concentrata sulle lesioni tumorali senza alcun coinvolgimento dei tessuti circostanti. I pazienti coinvolti nella sperimentazione sono stati seguiti per tre anni e si sono sottoposti a biopsie periodiche, otto sui dieci volontari hanno visto il tumore scomparire.