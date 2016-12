4 giugno 2015 Alopecia, i capelli possono davvero ricrescere? Dalla Nicchia Stromale le cellule rigenerative per stimolare la rigenerazione del follicolo

Al giorno d'oggi anche per curare la calvizie la soluzione più completa vede la chirurgia solo in ultimissima analisi e solo su una vera base di salute. Di fatto la ricerca scientifica è sempre più uno strumento fondamentale in ambito medico e non mancano, del resto, benefici importanti grazie a terapie di vario tipo che hanno portato e continuano a portare a risultati fino a qualche tempo fa diciamo pure insperati o comunque impensabili. E' questo il caso, ad esempio, delle “Cellule staminali” il cui impiego offre una speranza senza precedenti e paragoni non solo per la cura ma in diversi casi anche per la guarigione di tessuti gravemente danneggiati che neppure trattamenti farmacologici o interventi chirurgici all'avanguardia potrebbero riportare a nuova vita.

In questo modo, e proprio per la gestione di malattie complesse, è stata aperta una nuova strada alla cosiddetta “Medicina Rigenerativa” i cui Protocolli sono stati ampiamente utilizzati negli ultimi anni anche per la cura dell'alopecia e della calvizie comune, assicurando così ai pazienti risultati più che soddisfacenti. In Italia, tali Protocolli non invasivi chirurgicamente, vengono ormai da anni utilizzati con successo proprio per la cura della calvizie dal gruppo biomedico HairClinic che sostiene fermamente la Medicina Rigenerativa come approccio medico fondamentale e non come un optional. Nello specifico, rimanendo fermi al tema capelli, quando si verificano casi in cui lo stesso cuoio capelluto - per cause tra le più diverse - risulta duro, fibroso o atrofico, ridotto di spessore o addirittura invecchiato, nonché caratterizzato da una cattiva circolazione, ecco che la Medicina Rigenerativa consente attraverso varie fasi e tecniche di migliorarne sensibilmente l'aspetto potenziandone il ringiovanimento.