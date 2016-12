Alimentazione, occhio al piatto: arriva una guida contro le intossicazioni da cibo

Cibi "buoni" scambiati per "cattivi" e viceversa - L'intossicazione da ingestione di alimenti vegetali è dovuta, spesso, allo scambio tra specie tossiche e specie commestibili, come la mandragora per borragine o il colchico per aglio selvatico. In altri casi l'incidente è dovuto a informazioni diffuse in modo errato, ad esempio sull'uso dei fiori di ginestra come ingrediente in diverse ricette. Spesso i funghi commestibili vengono confusi con quelli velenosi, come il cantharellus cibarius (noto come gallinaccio o finferlo) con l'omphalotus olearius (o fungo dell'ulivo), o i prataioli con la letale amanita phalloides.



Le tossine presenti nei pesci - Ci sono poi alcuni microrganismi che formano tossine che si accumulano nei tessuti di alcuni pesci, causando intossicazioni. Le tossine più pericolose sono la tetrodoxina, la saxitossina e le ciguatossine, che possono provocare disturbi gastrointestinali, vertigini, deficit sensoriali e motori. Se non adeguatamente refrigerato, il pesce può essere contaminato da notevoli quantità d'istamina e, appena ingerito, scatenare una reazione cutanea con rossore molto intenso, nausea, vomito e mal di testa (la cosiddetta sindrome sgombroide).



Pericoloso può essere anche il consumo di cozze, vongole e ostriche contaminate, nelle quali si possono accumulare tossine prodotte da alghe tossiche, e di pesci di grossa taglia come il barracuda, a causa della ciguatossina che si accumula nella sua carne. L'unico modo per proteggersi, sottolinea il ministero, è consumare solo prodotti ittici controllati e certificati.