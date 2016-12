23 febbraio 2015 Addio laser, dal Canada arriva la crema per rimuovere i tatuaggi in modo indolore Se applicato sulla pelle, il ritrovato sviluppato dai ricercatori della Dalhousie University sfrutta le difese naturali dell'organismo per "mangiare" l'inchiostro Tweet google 0 Invia ad un amico

10:38 - In futuro potrebbe essere sufficiente applicare una crema per cancellare i tatuaggi in modo semplice e indolore. E il tutto sfruttando le difese naturali dell'organismo. Un team di ricercatori della della Dalhousie University di Halifax, in Canada, sta infatti sviluppando un prodotto che, se applicato sulla pelle, rilascia un principio attivo in grado di "richiamare" sulla superficie cutanea un gruppo di cellule che "mangiano" l'inchiostro.

La crema che attiva le difese - La ricerca è stata condotta da un giovanissimo ricercatore, Alec Falkenham, ed è stata pubblicata su CNN Health. La crema rimuovi-tatuaggio è stata chiamata Bisphosphonate Liposomal Tattoo Removal e consiste in un prodotto contenuto in piccole vescicole di grasso (liposomi) che "traghettano" la sostanza attiva a livello delle cellule cutanee in cui è penetrato l'inchiostro del tatuaggio. Giunto in sede, il principio attivo della crema agisce attivando i macrofagi, naturali cellule di difesa dell'organismo che "mangiano" le sostanze tossiche presenti nel corpo e poi vanno a "cestinarle" nei linfonodi limitrofi.



I macrofagi attivati dalla crema divorano le cellule "tatuate", cioè quelle che contengono l'inchiostro e che nel loro insieme formano il disegno. Al momento il prodotto è in via di sviluppo, e Falkenham sta cercando di brevettare la sua invenzione per ottenere nuovi finanziamenti che consentano una diffusione su larga scala.