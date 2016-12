7 maggio 2015 Addio doppio mento, arriva il farmaco che scioglie il grasso senza operazioni Dopo averla testata su 2.500 pazienti, l'Agenzia farmaci degli Usa ha approvato una terapia iniettabile ripetibile fino a un massimo di 4-6 volte Tweet google 0 Invia ad un amico

11:10 - Per dire addio al doppio mento basterà una puntura. L'agenzia per il controllo sul mercato dei medicinali negli Usa ha approvato un nuovo farmaco iniettabile che che scioglie il grasso facciale superfluo, dopo aver effettuato test su 2.500 pazienti. La terapia può essere ripetuta fino a un massimo di 4-6 volte, dura meno di cinque minuti e il paziente tollera bene l'iniezione con solo un po' di ghiaccio applicato localmente.

"La sostanza - spiegano i ricercatori - distrugge letteralmente il grasso, che una volta dissolto sparisce per sempre". In pratica l'acido iniettato fa "esplodere" la membrana protettiva delle cellule di grasso e quanto rimane viene assorbito dall'organismo tramite i suoi meccanismi naturali. Il tutto senza ricorrere al bisturi.



Una terapia "rivoluzionaria" - "Kybella" - questo il nome del farmaco - è una variante dell'acido deoxycolico che "esiste naturalmente sotto forma di molecola nell'organismo e dissolve il grasso assunto tramite la dieta". A spiegarlo sono i ricercatori, che hanno rilevato che il trattamento provoca lievi ematomi e una leggera sensazione di dolore che però spariscono in due o tre giorni. Kybella sarà disponibile sul mercato americano a giugno e promette di rivoluzionare il campo degli interventi estetici, in particolare quello della liposuzione sotto il mento che negli Usa costa tra i 3.000 ed i 5.000 dollari.