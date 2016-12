17:42 - Sintomi che appaiono scollegati e test clinici che non danno gli esiti attesi rendono alcune malattie simili a un giallo. Per risolvere questi misteri della medicina e arrivare a una diagnosi, il National Institute of Health, sta dando il via a un piano che riunisce i "Dottor House" degli Stati Uniti.

Selezionati sei centri d'eccellenza - Il progetto da 43 milioni di dollari esaminerà le malattie misteriose di almeno 1.200 pazienti attraverso i metodi più avanzati della genomica e della diagnostica. Sono stati selezionati sei centri medici degli Stati Uniti che costituiranno una sorta di rete. Ogni clinica prescelta darà il suo contributo. Il piano avrà la durata di quattro anni con cinquanta pazienti annuali.



Non è la prima esperienza - Quest'iniziativa si serve anche dell'esperienza maturata dal Nih nei casi medici complicati affrontati durante un progetto avviato nel 2008 e durato sei anni che ha esaminato 300, trovando le origini della malattia nel 25% dei casi e scoprendo due patologie completamente nuove e 15 geni implicati in malattie.



Domande che cercano risposta - Il coordinatore principale, Isaac Kohane della Harvard Medical School, spiega: "Pensiamo che ci sia una sostanziale domanda non soddisfatta per diagnosi di patologie che hanno rmesso in difficoltà medici molto preparati. Vogliamo accogliere richieste di medici e pazienti da tutto il Paese e creare un nuovo modello per la diagnosi e la terapia".