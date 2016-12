Il cinismo triplica i rischi di demenza

13:48 - Essere cinici fa male alla salute del cervello. Avere sprezzo della società e pensare che ognuno badi solo al proprio tornaconto personale triplica il rischio di ammalarsi di demenza senile. Questo il risultato di una ricerca condotta presso l'Università della Finlandia Orientale e pubblicata sulla rivista Neurology.

La ricerca - Gli esperti hanno hanno monitorato la salute mentale di 1.449 persone di età media 71 anni per dieci anni. I ricercatori finlandesi hanno sottoposto periodicamente il campione a una batteria di test per la diagnosi di demenza e per capire la personalità di ciascuno, in particolare per misurare il livello di cinismo.



Suddivisi per cinismo - Il campione è stato poi suddiviso in gruppi, in base ai livelli di cinismo. E' emerso che i più cinici hanno un rischio triplo di ammalarsi di Alzheimer, la forma più comune di demenza senile, rispetto alle altre persone. Questa particolarità caratteriale, in precedenti studi, era stata già correlata al rischio di problemi cardiovascolari.