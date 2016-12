Diagnosi del cancro in poche ore grazie a un nuovo test

16:26 - Diagnosticare il cancro in poche ore. Sarà possibile identificandone anche il tipo grazie all'utilizzo di una nuova tecnologia, l'imaging con spettrometria di massa (Msi). La ricerca è stata condotta dall'Imperial College London, dal National Institute for Health Research e dall'European Research Council. I risultati sono stati pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Come funziona - Grazie al nuovo test, il paziente potrà avere una diagnosi in tempi rapidi e cominciare a curarsi prima. Un solo esame con l'imaging con spettrometria di massa (Msi) permette agli esperti di analizzare i campioni attraverso un computer che verifica la presenza di migliaia di componenti chimiche per vedere se c'è un cancro. Si muove un fascio di luce sulla superficie di un campione di tessuto e si produce un'immagine pixelata, poi analizzata dal pc. Oltre a dare una diagnosi, il computer può stabilire di quale tipo di cancro si tratta.



Rivoluzione diagnostica - Jeremy Nicholson, tra gli autori della ricerca, ha detto: "Questo metodo offre una opportunità di cambiamento radicale nell'ambito diagnostico. Veloce ed economico".



Il suo collega Zoltan Takats ha aggiunto: "Questa tecnologia può cambiare il paradigma fondamentale dell'istologia. Anziché definire i tipi di tessuto in base alla loro struttura, si possono identificare grazie alla loro composizione chimica. Questo singolo esame può dire ciò che l'istologia mostra solo dopo molti test".