Troppi nei indicano maggiori rischi di cancro al seno

13:46 - Il numero dei nei può essere un indicatore del rischio di sviluppare il cancro al seno. A dimostrare l'associazione tra i nevi e l'esposizione al tumore non uno, ma due grossi studi indipendenti. Uno condotto negli Stati uniti da Indiana University e Harvard di Boston e uno in Francia dall'Inserm, l'Istituto nazionale della salute e della ricerca medica.

I nei (si) contano - Ciò non significa che i nei siano una causa di cancro al seno, ma suggerisce la possibilità di utilizzare la pelle come specchio per intuire se vi è un rischio di cancro alla mammella.



Alle donne statunitensi è stato chiesto di contare i nei presenti sul loro braccio sinistro di dimensioni superiori a tre millimetri e i ricercatori hanno stimato che una donna con più di 15 nei in questo distretto corporeo ha un rischio di ammalarsi di cancro al seno più alto del 35% rispetto a una donna senza nei.



Nello studio francese, invece, i ricercatori hanno chiesto alle donne di dire se avessero pochi, tanti o tantissimi nei sul corpo e hanno stimato che le donne con tantissimi nei hanno un rischio di sviluppare il cancro al seno di circa il 13% più alto rispetto alle donne donna con pochi o nessun neo.



Forse la risposta è negli ormoni - E' emerso anche che la presenza di ormoni steroidei (testosterone ed estrogeni) nel sangue - già notoriamente legati al rischio di cancro al seno – è legata anche alla numerosità dei nei sulla pelle. Ciò potrebbe spiegarsi, concludono i ricercatori, col fatto che gli ormoni in gioco nello sviluppo del cancro alla mammella possano condizionare la presenza dei nei sulla pelle.