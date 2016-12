12 maggio 2014 Svizzera, campagna shock contro l'Aids: coppie vere mentre fanno sesso "Love life - Nessun rimpianto", il titolo dell'iniziativa che vuole promuovere uno stile di vita basato sul piacere e sulla responsabilità. Si cercano volontari Tweet google 0 Invia ad un amico

14:31 - Viene dalla Svizzera una nuova campagna pubblicitaria contro l'Aids e le infezioni sessualmente trasmissibili. "Love life - Nessun rimpianto", questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Aiuto Aids Svizzero e Salute sessuale Svizzera, vede come protagonisti di video e manifesti coppie reali mentre fanno sesso. Gli organizzatori della campagna sono alla ricerca di volontari.

Una coppia etero in intimità, due gay che si baciano nudi, coppie in diverse posizioni sessuali. Sono le coppie reali le protagoniste della nuova campagna svizzera. L'obiettivo è quello di mostrare che "il sesso protetto è attrattivo tanto come quello non protetto". "Non abbiamo dato alle coppie particolari istruzioni su ciò che dovevano fare, li abbiamo lasciati liberi di spingersi fino a dove volevano, e alcuni di loro si sono spinti davvero oltre" le dichiarazioni riportate dal portale del Ticino di David Schärer, della società Rod Kommunikation che ha ideato la campagna.



Svizzera, casi di Hiv in calo - Nella vicina Svizzera nel 2013 il numero di diagnosi HIV è calato dell'8% e riguarda sempre meno i giovani, "segno che l'educazione sessuale a scuola ha dato i suoi frutti" le parole di Roger Staub, responsabile della sezione Promozione e prevenzione all'Ufficio federale della sanità pubblica. Calano del 7% anche i casi di sifilide, in crescita, invece, i casi di gonorrea (+7%) e infezioni da clamidia (+6%).