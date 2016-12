11:00 - E' stato messo a punto un anello vaginale capace di rilasciare sia un contraccettivo che un farmaco anti Hiv. L'apparecchio permette quindi di prevenire l'infezione da Hiv e l'herpes, mettendo al riparo da gravidanze indesiderate. Il dispositivo è stato sviluppato presso la Northwestern University, dal team dell'ingegnere biomedico Patrick Kiser. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Plos One.

In attesa dei test clinici - L'anello ha dimostrato la sua efficacia nei test condotti su primati ed entrerà presto in sperimentazione clinica su donne. Oggi sono già in uso anelli contraccettivi che si inseriscono in vagina e rilasciano l'anticoncezionale. Ma l'anello di Kiser rilascia in contemporanea dosi precise di tenofovir (un comune farmaco antiretrovirale) e levonorgestrel (un contraccettivo).

L'anello rimane efficace per 90 giorni. Inoltre le dosi rilasciate sono minori di quelle che dovrebbero essere assunte per bocca e garantiscono lo stesso effetto preventivo.