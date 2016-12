28 febbraio 2014 Al via "Love it!", anche moda e musica

15:19 - Il 42% delle under 25 italiane non utilizza alcun metodo contraccettivo e una gravidanza su cinque non è voluta. Pensando alle giovani donne è nata la campagna “Love it! Sesso consapevole”, promossa dalla Sigo - Società italiana di ginecologia e ostetricia in collaborazione con il progetto "lapillolasenzapillola". Saranno distribuiti dei braccialetti e come testimonial è stata scelta la rapper Baby K.

Comunicare con moda, musica e web - Nicola Surico, Professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università del Piemonte Orientale, spiega: "Love it! è diversa dalle altre campagne d’informazione perché per parlare di contraccezione usa i linguaggi dei giovani come la moda, la musica e il web".



L’invito è quello di indossare il bracciale simbolo Love it! per manifestare la propria consapevolezza in materia sessuale: in questo modo le giovani donne diventano parte attiva e testimonial della campagna. Il monile sarà distribuito l'8 marzo a Roma (Via del Corso, Piazza del Popolo e Via Cola di Rienzo) e Milano (Corso Vittorio Emanuele e Corso Buenos Aires).



Una band di ginecologhe - Una "Love Band" formata da dieci ginecologhe, attraverso il sito www.lapillolasenzapillola.it, gestirà un servizio di consulenza online per chiarire tutti i dubbi rispondendo personalmente. Il 37% delle donne italiane ha infatti abbandonato l’uso della pillola a causa di disturbi, paura di ingrassare e ansie legate al peso dell’impegno quotidiano, ma le alternative esistono.



Italia maglia nera nella contraccezione ormonale - In Europa, l’Italia è il fanalino di coda nella contraccezione ormonale: siamo intorno al 14-16%, a fronte di ragazze olandesi che sono al 50%, di inglesi e francesi che sono al 35 e al 40%, di tedesche al 30% e così via. Il 42% delle under 25 italiane non utilizza alcun metodo contraccettivo durante la prima esperienza sessuale. La conseguenza è che in Italia una gravidanza su cinque non è desiderata ed è alto il consumo della cosiddetta "pillola del giorno dopo", aumentato del 60% negli ultimi sette anni.



Non solo pillola - Le giovani donne pensano che la contraccezione sia solo la pillola ma hanno paura di ingrassare o di dimenticarla. Ma la contraccezione va oltre la pillola. Oltre alla spirale e all'impianto contraccettivo sottocutaneo, ci sono anche il cerotto e l’anello a basso dosaggio ormonale.



Rossella Nappi, professore associato di Ostetricia e Ginecologia dell'Università degli Studi di Pavia, spiega: "Oggi l’alternativa alla pillola che sia sicura, efficace, e a basso dosaggio è rappresentata da nuove formulazioni tra cui il cerotto, ma anche l’anello vaginale, che è una forma evoluta della pillola con il plus di liberare le donne dall’assunzione quotidiana per bocca. Altro aspetto importante è che l’anello è caratterizzato da ormoni a bassissimo dosaggio con livelli molto stabili, che provocano meno effetti collaterali estrogeno correlati".



La "femmina alfa" per la campagna - Anche la musica scende in campo attraverso il brano e il video firmato dalla cantante Baby K, "femmina alfa" del rap italiano che promuoverà la campagna anche attraverso i concerti che la vedranno impegnata nella prossima estate.



La cantante dice: "Non bisogna lasciarsi frenare da timori o pensare che la scelta è solo quella tra prendere la pillola o lasciar fare tutto al partner. Ai miei concerti verranno distribuiti i bracciali simbolo della campagna. Mi piacerebbe che tutte le ragazze ne indossassero uno come segno della loro indipendenza. Lo indosso anch’io perché sono fiera di mostrare la mia forza. Nella mia vita sono sempre stata libera e protagonista delle scelte. Informarsi, capire, valutare sono sempre state le chiavi per me e vorrei che lo fossero anche per le ragazze".