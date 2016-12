09:57 - Sono tanto importanti le carezze che, nel corpo umano, ci sono terminazioni nervose che rispondono solo al tocco delicato e non ad altri stimoli tattili. Di recente scoperta, si chiamano nervi a conduzione lenta e sono stati individuati presso la Liverpool John Moores University, in Inghilterra. Lo studio è stato pubblicato su Neuron.

Cenerentole nei rapporti virtuali - Sono capaci di veicolare gratificazione e piacere e potrebbero essere compromessi in alcune forme di autismo in cui anche solo il contatto con gli abiti provoca disagio.



Francis McGlone, tra gli autori dello studio, spiega: "Ricoprono un ruolo di primo piano nei rapporti umani, seppure le carezze vengano sempre più trascurate nell'era dei rapporti virtuali".



Potrebbe aiutare in terapie per l'autismo - Il ricercatore aggiunge: ''Con una serie di tecniche abbiamo iniziato a caratterizzare tali nervi che svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre vite, dalla carezza data a un bebè alla pacca rassicurante sulla schiena. L'individuazione di tali strutture potrà essere utile per mettere a punto terapie specifiche nei casi in cui le carezze inneschino sensazioni opposte al piacere''.



McGlone conclude: ''La carenza di empatia da parte di alcuni soggetti autistici nelle situazioni sociali potrebbe in parte dipendere dalla carenza di tali input nervosi''.