Quando la scuola chiude i battenti i bambini aumentano di peso

11:46 - Forse per i troppi gelati o l'interruzione delle attività sportive praticate durante l'anno scolastico, durante l'estate il peso di bambini e ragazzi aumenta molto più rapidamente e il problema riguarda, in particolare, i bambini già sovrappeso. Lo dimostra uno studio condotto presso la Harvard School of Public Health di Boston e pubblicato su Preventing Chronic Disease.

La ricerca - L'indagine si è basata sulla revisione di dati relativi a precedenti ricerche sull'argomento, che hanno coinvolto oltre 10mila bambini dai 5 ai 12 anni. Una di queste ricerche dimostrava che la crescita dell'indice di massa corporea dei bambini (5.300 bimbi di asilo ed elementari) raddoppia in estate rispetto all'andamento durante l'anno scolastico.



Secondo Rebecca Franckle, autrice principale dello studio, l'effetto dell'estate sul peso corporeo dei bambini è legato alla mancanza di attività strutturate, al consumo di snack in eccesso, alla noia e all'aumento del tempo trascorso in attività sedentarie come i videogame. L'esperta suggerisce che per porre un freno a questa tendenza bisognerebbe coinvolgere i bambini in centri estivi in cui siano previste attività motorie o anche in salutari nuotate al mare.