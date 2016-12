Occhiali hi-tech usati per la prima volta per rimuovere il cancro

11:30 - Occhiali ad alta tecnologia realizzati ad hoc sono stati impiegati per la prima volta per riconoscere le cellule tumorali. L'intervento, in cui sono stati rimossi tre linfonodi a una paziente con cancro al seno, è stato realizzato presso il Jewish Hospital di Saint Louis, nel Missouri. La pionieristica operazione è stata possibile grazie alla collaborazione della sede cittadina della Washington University School of Medicine.

Come funzionano - Le speciali lenti, ancora in fase di test, hanno confermato il ruolo della tecnologia indossabile come alleata della chirurgia. Gli occhiali funzionano mandando raggi al tessuto in corso di intervento chirurgico. Prima dell'intervento viene iniettato al paziente un agente di contrasto che colora solo le cellule tumorali. Queste ultime emanano una luce fluorescente in risposta agli infrarossi.



In questo modo, per i chirurghi è possibile rimuovere con esattezza tutto il tumore e, quindi, ridurre il rischio di una seconda operazione. Gli occhiali sono stati testati su animali e i risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of Biomedical Optics. Adesso, la sperimentazione sarà effettuata su altre pazienti affette da cancro al seno o melanoma.