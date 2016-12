Diabete, Google al lavoro su lenti a contatto smart per misurare glucosio

17:26 - La tecnologia indossabile potrebbe dare una mano anche ai malati di diabete. Google ha annunciato che sta sviluppando una lente a contatto smart. Questo gadget sarà in grado di misurare il glucosio nelle lacrime usando un chip senza fili e un sensore miniaturizzato di glucosio.

Test meno invasivo - Chi soffre di diabete a volte non controlla i livelli di glucosio spesso quanto dovrebbe perché i test sono fastidiosi o dolorosi come pungersi il dito per analizzare il sangue. I ricercatori hanno cercato modi meno invasivi attraverso sudore,saliva,urina e lacrime. E' molto difficile, però,misurare i livelli di glucosio con le lacrime, in parte perché non c'è abbastanza liquido disponibile ed è difficile da raccogliere.



Un'unità speciale sul progetto - Sebbene la tecnologia sia ancora a uno stato embrionale, l'azienda di Mountain View spera che possa aiutare le persone a gestire meglio il diabete. Il progetto è l'ultima invenzione della X Unit di Google, che lavora su nuove tecnologie rischiose e a lungo termine che potrebbero diventare un successo commerciale ma hanno il potenziale di cambiare il modo di vivere delle persone drasticamente. Questa speciale unità ha già prodotto l'auto che si guida da sola e gli occhiali connessi in rete, i Google Glass.