Obesità, il mondo deve stare a dieta

15:21 - Un terzo della popolazione mondiale è sovrappeso o obesa. Un motivo in più per cominciare la tanto rimandata dieta come obiettivo per l'anno nuovo. A lanciare l'allarme è l'Ong britannica Overseas Development Institute nel suo report scaricabile gratuitamente. Secondo l'organizzazione tra il 1980 e il 2008 la percentuale di persone nel mondo con indice di massa corporea superiore a 25 è salita dal 23 al 34%.

La mappa dei "grassoni" - Un incremento di undici punti percentuali in cui hanno "pesato", è il caso di dirlo, soprattutto i Paesi in via di sviluppo, dove ormai sono quasi un miliardo le persone in sovrappeso o obese, quattro volte di più rispetto al 1980.



Nei Paesi occidentali invece la cifra è intorno ai 560 milioni, con una crescita più contenuta di circa il 10%. A livello di singole aree mondiali è il Nord America quello con la maggior percentuale, intorno al 70%.



In Europa, il censimento ha registrato il 58% di persone sovrappeso o obese. Le cifre sono destinate a crescere, avvertono gli esperti, se l'Asia dovesse proseguire con i trend più recenti, nel report si legge: ''Il sud dell'Asia partiva dal 7%, e ora ha triplicato questa cifra arrivando al 22%''.