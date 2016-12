In commercio l'imbracatura che fa camminare i bambini disabili

18:12 - Una piccola imbracatura può aiutare i ragazzini disabili a camminare legati alle gambe di mamma o papà. Il supporto si chiama Upsee ed è commercializzato dalla Firefly ma l'invenzione è di Debby Elnatan, una madre che ha dato al proprio figlio legato alla sedia a rotelle l'opportunità di rialzarsi.

L'idea dalla disperazione - L'Upsee consente ai bambini di stare in piedi e muoversi supportati a un adulto a cui sono legati da un sistema di cinture. Entrambi indossano dei sandali speciali che consentono loro di muoversi simultaneamente. La signora Elnatan ha realizzato il prototipo per aiutare suo figlio Rotem affetto da una paralisi cerebrale. L'idea adesso, potrà essere venduta, dopo una serie di esperimenti con diverse famiglie nel Regno Unito, negli Stati uniti e in Canada.



La signora Elnatan è entusiasta del successo della sua intuizione e racconta: "Quando mio figlio aveva due anni, i medici mi hanno detto che non sapeva cosa fossero le sue gambe e che non aveva coscienza di esse. E' stata una verità difficile da ascoltare per una madre. Dalla mia disperazione, però, è nata quest'idea".