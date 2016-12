Il caffè aiuta la vista: uno al giorno per combattere le malattie degli occhi

16:59 - Un caffè al giorno aiuta la vista. Uno studio dell'Università americana Cornell, finanziato dall'Istituto coreano di Scienza e Tecnologia, ha dimostrato come i potenti antiossidanti presenti nella bevanda possono svolgere un ruolo nella prevenzione delle malattie oculari legate all'età e la degenerazione della vista. Gli scienziati hanno mostrato come l'acido clorogenico somministrato ai topi abbia avuto effetti positivi sulla retina.

Che il caffè assunto con moderazione abbia dei benefici è cosa nota: studi precedenti hanno dimostrato come riduca il rischio di malattie croniche come il morbo di Parkinson, il cancro alla prostata, il diabete, il morbo di Alzheimer e più in generale il declino cognitivo correlato all'età.



L'acido clorogenico funziona nei topi - Questa ricerca, invece, ha scoperto che la popolare bevanda porta benefici agli occhi. Nello studio gli occhi dei topi sono stati trattati con l'ossido di azoto, che porta alla degenerazione della retina. I ratti pre-trattati con l'acido clorogenico CLA non hanno riportato danni alla retina.



In futuro un collirio? - Dal momento che gli scienziati sanno che il CLA ed i suoi metaboliti vengono assorbiti dal sistema digestivo umano, il prossimo passo di questa ricerca è quello di determinare se bere il caffè dia effettivamente benefici diretti alla retina. Se i futuri studi dimostreranno ulteriormente l'efficacia dell'acido clorogenico, si potrebbero creare composti sintetici assumibili come collirio.