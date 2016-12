Google vuole mappare il Dna dell'uomo perfettamente sano

18:27 - Sezionare pezzo per pezzo il Dna del corpo umano per individuare le mutazioni alla base delle malattie, questo il piano ambizioso del gruppo di ricerca Google X. Il team del Baseline study sarà diretto dal biologo molecolare Andrew Conrad che al "Wall Street Journal" ha spiegato che l'obiettivo è individuare i biomarker delle patologie, soprattutto tumori e disturbi cardiovascolari. Trovare, così, anche com'è la mappa genetica dell'uomo perfettamente in salute e individuare nuovi strumenti di prevenzione per chi non lo è.

L'"uomo base" - Obiettivo dello studio è dar vita alla "fotografia" più precisa e dettagliata possibile di come si presenta un organismo in salute. Una sorta di "immagine base" da cui possibilmente ricavare in seguito una vasta serie di informazioni utili per ripristinare la salute, quando attaccata da malattie disturbi vari.



"Serve tempo" - Gli esperti di Mountain View spiegano che raggiungeranno un livello di accuratezza inedito prima grazie alle tecnologie di big data. Gli scienziati spiegano che ci vorrà del tempo: "Non aspettatevi risultati tra uno o due anni, ci eravamo illusi di poter sconfiggere il cancro in pochi anni e avete visto com’è andata a finire", dice Sam Gambhir della Stanford University, che collabora al progetto di Google.



Ci saranno migliaia di volontari - Google per portare avanti il progetto ha messo in piedi un team di un centinaio di fisici, biochimici, biologi molecolari e medici. I volontari per questo test saranno 175 uomini e donne selezionati dai partner di Google, l’Università di Stanford e la Duke University , ma potrebbero diventare migliaia. E' stato garantito l'anonimato a chi ha accettato che il proprio corpo venga scandagliato con le più sofisticate tecniche digitali.