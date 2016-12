Cellulite, un batterio da iniettare saràl'alleato contro la buccia d'arancia

12:38 - Il nuovo alleato contro la cellulite sarà un batterio da iniettare. Un enzima derivato dal clostridium histolycum ha effetti miracolosi sulla pelle a buccia d'arancia, sciogliendo noduli, indurimenti e cuscinetti. Non solo, un altro metodo anti inestetismi è una radiofrequenza sperimentale chiamata Vanquish RF, che sfiorando la pelle scalda le cellule adipose inducendole alla morte. Le novità sono state presentate da specialisti americani.

Il batterio - I nuovi trattamenti sono stati approvati negli Stati Uniti dalla Food and drug administration , che ha dato il via libera alla continuazione degli esperimenti. Per quanto riguarda il farmaco biologico, la nuova speranza contro la cellulite è un enzima collagenasi, ottenuto dal batterio clostridium histolycum. I primi test hanno dimostrato come tramite iniezioni di questo derivato, la pelle abbia dei miglioramenti grazie allo scioglimento di noduli, indurimenti e cuscinetti.



Le radiofrequenze - Vanquish RF è invece una radiofrequenza di tipo "selettivo". Lo strumento è un manipolo che a contatto con la pelle scalda le cellule adipose e non la cute, stimolandole e inducendole alla morte. L'Fda ha approvato anche un altro dispositivo medico, il Cabochon, per un miglioramento temporaneo delle pelle su glutei e cosce.