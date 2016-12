18 febbraio 2014 Carnevale sicuro per i bimbi con le dieci regole del ministero della Salute Accorgimenti per mamme e papà che non vogliono farsi rovinare la festa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:48 - Danni alla cornea, incendi o allergie, questi i rischi che possono correre i più piccoli in occasione del Carnevale. Per non trasformare la festa in tragedia e garantire un Martedì Grasso sicuro e divertente ai bambini bastano poche regole. Il ministero della Salute ne ha raccolte dieci, pubblicate sul suo sito insieme ad alcuni approfondimenti sui maggiori pericoli a cui si può andare incontro.

Il decalogo - Dal pericolo di fiamme alla verifica attenta degli accessori carnevaleschi, dai glitter alle piccole parti dei costumi che possono essere ingerite. Ecco i dieci punti a cui prestare attenzione.



1. Non spruzzare schiume e stelle filanti spray negli occhi. Si rischiano gravi danni alla cornea. Meglio non spruzzarle addosso alle persone o sui vestiti: potrebbero comunque raggiungere la pelle e il viso.

2. Non usare schiume e spray in vicinanza di fiamme, anche piccole come le candeline per le torte. Molti di questi articoli sono infiammabili.

3. Controlla le maschere decorate con glitter e brillantini colorati. Questi ultimi si possono staccare e penetrare facilmente negli occhi, nel naso e nella bocca.

4. Attento alle piccole parti dei costumi, come i bottoni, facilmente staccabili (se ingoiati possono provocare soffocamento, soprattutto nei bambini più piccoli) o i laccetti presenti nella zona del collo (se afferrati e stretti inavvertitamente possono provocare strangolamento).

5. Annusa il tessuto del costume e i materiali dei gadget. Se emanano cattivo odore, non farli indossare al tuo bambino, potrebbero contenere formamide, una sostanza tossica se inalata o ingerita dal bambino. Attenti, inoltre, alla presenza di alti livelli di ftalati, usati per rendere mordido il prodotto, anch'essi tossici se masticati o succhiati.

6. Quando acquisti un costume leggi bene l'etichetta e fai attenzione che sia classificato come giocattolo (marchio CE). Solo così avrai la garanzia di "non infiammabilità".

7. Scegli con attenzione gadget e accessori delle maschere (spade, lance, cappelli, caschi, occhiali, fasce). Possono presentare parti metalliche taglienti.

8. Trucca il tuo bambino con cosmetici sicuri e non scaduti. Preferisci prodotti ipoallergenici, adatti all'età. Controlla sempre l’etichetta (data di scadenza o "PAO", periodo di tempo in cui il prodotto può essere utilizzato una volta aperto). I trucchi a basso prezzo e non acquistati nei canali di vendita autorizzati danno minori garanzie di sicurezza.

9. Prima di truccare il tuo bambino, testa il prodotto su un lembo della sua pelle (generalmente dietro l'orecchio) per saggiare un'eventuale sensibilità. Per rimuovere tutto, meglio utilizzare uno struccante delicato e, subito dopo, sciacquare il viso del piccolo con abbondante acqua.

10. Evita di applicare il trucco sulla pelle non pulita bene e sulle parti delicate del bambino (occhi e bocca) per evitare che venga ingerito inavvertitamente o irritare la congiuntiva e le mucose.