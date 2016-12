Arriva un "pacemaker" che neutralizza il russamento e le apnee notturne

12:58 - Una sorta di pacemaker per agevolare la respirazione notturna. Il dispositivo innovativo, Remede, potrebbe mettere la parola fine al russamento e alle pericolose apnee durante il sonno. E' stato messo a punto e testato dalla statunitense Ohio State University. I primi risultati, dall'esito positivo, sono stati presentati allo European Heart Failure Congress di Atene.

Come funziona - Remede è stato testato su persone che soffrivano di apnee notturne e di problemi cardiaci che provocano russamento. Il suo funzionamento è basato sul collegamento tramite cavo al nervo frenico, che nasce nel cervello per arrivare fino al polmoni, semplificando di fatto la respirazione e rendendola più regolare.



Pazienti soddisfatti - Il professor William Abraham della Ohio State University, autore della ricerca, spiega: "I pazienti che lo hanno provato ci hanno detto di non dormire così così bene da anni. Hanno più energia e riescono a svolgere le loro attività giornaliere senza avere sonnolenza diurna".



Abraham sottolinea: "In più quasi tutti hanno affermato di trovare più facile convivere con questo dispositivo piuttosto che indossare una maschera che rilascia aria pressurizzata per liberare le vie aeree, il rimedio solitamente utilizzato per trattare apnee notturne".