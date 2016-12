2 maggio 2014 Arriva l'auto vaccino contro il melanoma

16:48 - Provocare una risposta immunitaria al tumore della pelle, utilizzando le cellule del sangue del paziente stesso. In questo modo gli oncologi dell' Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (Irccs) hanno ottenuto una terapia in grado di quadriplicare le possibilità di sopravvivenza al melanoma, senza effetti collaterali sul malato. L'auto vaccino sarà presentato in un congresso internazionale a Forlì.