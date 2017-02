"Forma a mela", scoperti i geni che fanno accumulare il grasso sulla pancia

La cosiddetta "forma a mela" del corpo è una questione di Dna . Un team di ricercatori americani ha infatti scoperto un gruppo di geni che predispone un individuo ad accumulare sulla pancia tutto il grasso in eccesso . Non solo: queste sequenze geniche sono coinvolte anche nell'insorgenza di diabete, colesterolo alto, ipertensione e malattie cardiovascolari . Lo studio, pubblicato sulla rivista Jama , è stato condotto dal Massachusetts General Hospital e dalla Harvard Medical School di Boston.

Già in passato era stata osservata una relazione tra distribuzione del grasso sul corpo (pancia, fianchi, bacino, gambe) e rischio cardiovascolare. Tuttavia mancava una prova certa dell'esistenza di un meccanismo di causa-effetto, nonché l'identikit delle molecole "colpevoli".



Lotta contro grasso e malattie - Gli esperti hanno preso in esame un database genetico e cellulare di oltre 400mila individui. Da qui la scoperta di un gruppo di geni responsabili della "forma a mela". Studiando più a fondo queste sequenze di Dna, si potrà non solo trovare il bersaglio farmacologico contro la distribuzione addominale del grasso, ma anche un modo per prevenire tutte le gravi malattie associate.