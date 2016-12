A "Jazz Meeting" Enrico Rava

foto Da video 18:52 - Nel quadro di "Bergamoscienza" manifestazione giunta quest'anno alla sua decima edizione, domenica 14 ottobre alle 21 al Palacreberg è in programma il concerto di Enrico Rava, con il suo nuovo progetto interamente dedicato a Michael Jackson "Rava on the Dance Floor". Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. - Nel quadro di "Bergamoscienza" manifestazione giunta quest'anno alla sua decima edizione, domenica 14 ottobre alle 21 al Palacreberg è in programma il concerto di Enrico Rava, con il suo nuovo progetto interamente dedicato a Michael Jackson "Rava on the Dance Floor". Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale.

Sul palco con lui: Mauro Ottolini (trombone e tuba), Andrea Tofanelli (tromba), Claudio Corvini (tromba), Daniele Tittarelli (sax alto), Dan Kinzelman (sax tenore), Marcello Giannini (chitarra), Franz Bazzani (keyboards), Giovanni Guidi (piano), Dario Deidda (basso) Zeno de Rossi (batteria), Ernesto Lopez Maturell (percussioni).



Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e stimolanti, Rava è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. Ad Enrico, che sempre con emozione ospitiamo in "Jazz Meeting", abbiamo fatto una domanda sul suo "colpo di fulmine" per Michael Jackson. "Rimango sorpreso di chi è sorpreso del mio interesse per lui - dice il musicista -, dal momento che fin dagli anni '20 il jazz per quelli che sono poi diventati "standard" ha sempre attinto dal pop, è stata una cosa naturale, io ho semplicemente continuato la tradizione, traendo ispirazione anche in questo caso dalla musica contemporanea".



Cosa ti affascina di Michael Jackson?

Di lui mi ha interessato tutto, lo ritengo un gigante della musica internazionale come fu già definito da Ennio Morricone: cantante, ballerino, Jackson ha rivoluzionato il video musicale con videoclip come "Thriller" o "Billy Jean"; tutto in lui mi affascina: un artista completo, totale.



Il pubblico come ha risposto?

Dovunque la risposta della gente è stata positiva: dall'Auditorium "Parco della Musica" a Roma, al festival di Cagliari, e ancora a Pescara. Faremo altri concerti insieme, viste le reazioni entusiaste, non posso che essere contento del successo e della musica stessa.



Il concerto di Bergamo è organizzato in memoria di Gianni Radici, dall'infaticabile Franco Bettonagli. La decima edizione di "Bergamoscienza" si chiuderà il 21 ottobre.

Giancarlo Bastianelli