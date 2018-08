A "Jazz Meeting" Rosàlia de Souza ospite di Roccella Jazz

Prosegue all'insegna della musica di qualità l'edizione 2018 di "Roccella Jazz". Nella serata del 19 agosto la cantante brasiliana Rosàlia De Souza, presenta al pubblico il nuovo album "Tempo", che esce a nove anni di distanza dal precedente "D'improvviso" ed è il primo realizzato per la prestigiosa etichetta Nau Records. Rosàlia è l'interprete brasiliana di bossa nova più famosa al mondo, tra quelle operanti al di fuori dei confini nazionali: ha affrontato grandi partnership all'estero come Alvaro Dos Santos, Marcos Valle, Roberto Menescal, Pilots on Dope, solo per citarne alcune, ed esibendosi in location come il Montreux Jazz Festival, il Blue Note, il Cotton Club Tokyo e il Brazil Festival al Barbican Center di Londra.

A dimostrazione della popolarità di Rosàlia, sempre al centro dell'interesse per la sua visione della musica brasiliana, moderna ma rispettosa della tradizione, nell'ultimo anno i suoi brani sono stati ascoltati oltre 1 milione e 300.000 volte. Rosàlia De Souza, diventata negli anni ambasciatrice della Bossa Nova nel mondo, nostra ospite questa settimana a "Jazz Meeting" parla così della nascita di "Tempo"...



"Un lavoro al quale tengo molto", dice Rosàlia, "mi sono trovata molto bene con i musicisti in studio, che poi mi hanno accompagnata anche sul palco, in particolare voglio ringraziare Umberto Petrin, pianista e compositore, per le musiche e gli arrangiamenti, che sono stati fondamentali per la creazione di 'Tempo'. Vorrei anche citare Sandro Deidda, che con il flauto ha creato un 'tappeto sonoro' intrigante, poi: Antonio De Luise al piano, Aldo Vigorito al contrabbasso e Dario Congedo che ha suonato la batteria. Tutti si sono dimostrati musicisti bravissimi, oltre che artisti sensibili".



Il contatto con il pubblico in particolare con quello di Roccella, cosa rappresenta per Rosàlia de Souza?

Cantare e parlare con la gente è per me fondamentale, in particolare a Roccella presenterò il disco parlando al pubblico prima dei brani, spiegando il contenuto dei testi, che spesso sono in portoghese. Incontrare gente e cantare ai concerti mi dà sempre un grande emozione, anche perché fa emergere il mio animo brasiliano, che può essere scoperto e conosciuto da altri. Il pubblico è protagonista con me.



"Tempo" è un album di grande spessore "sospeso" tra la bossa nova e il samba, tra il jazz, il bolero e la musica popolare brasiliana: per l'ascoltatore sembra votato alla purezza del suono e dell'interpretazione. Dopo il concerto a Roccella, Rosàlia de Souza tornerà ad esibirsi in Calabria il 13 Ottobre al Teatro Cilea (Reggio Calabria), ed in Puglia: il 15 dicembre al Teatro Forma (Bari).