Wikileaks, la Boschi: "Inaccettabili le intercettazioni di Silvio Belusconi"

Il ministro ha ricapitolato la vicenda, ricordando che le intercettazioni riguardavano in particolare "tre utenze, due riferibili a consiglieri del presidente del Consiglio, una all'ambasciatore italiano presso la Nato". Intercettazioni "riferibili alla Nsa che dunque confermerebbero quanto già noto rispetto ad un interesse di organismi statunitensi sia verso governi alleati, sia verso istituzioni europee e altri organismi internazionali".



"Rispetto a elementi già apparsi in passato - ha proseguito la Boschi, dopo aver definito inaccettabili le intercettazioni - il governo aveva già avuto modo di illustrare che da verifiche prontamente avviate sia attraverso i nostri servizi di intelligence sia attraverso garanzie fornite da altri governi, non erano emerse né violazioni della privacy di cittadini italiani, né risultava compromessa la sicurezza delle comunicazioni dei vertici di governo ad opera di servizi di intelligence nazionali neppure in collaborazione con soggetti stranieri".



Il ministro delle Riforme ha quindi concluso spiegando che "per far chiarezza è stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore statunitense per chiedere chiarimenti. Continueranno altri approfondimenti anche attraverso canali tecnici di collaborazione anche con gli Stati Uniti e tutti gli elementi che dovessero emergere sarebbero prontamente riferiti dal governo anche in sede parlamentare".



La Procura di Roma indaga - La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo con l'intestazione "atti relativi a", cioè senza ipotesi di reato né indagati: l'incartamento contiene anche una serie di articoli dedicati dalla stampa al caso.