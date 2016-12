Voto ai 16enni, l'Osservatorio sui diritti dei minori: "Proposta pericolosa"

"È la battuta meno divertente di Grillo": l' Osservatorio sui diritti dei minori boccia senza appello la proposta del leader del Movimento 5 Stelle di estendere il diritto di voto ai 16enni . "Tra 48 e 50 anni la differenza emotiva, psichica, biologica in un soggetto è inesistente. Tra un 16enne e un 18enne, invece, intercorre una differenza abissale ", commenta in una nota il presidente dell'Osservatorio Antonio Marziale. Far accedere i più giovani alle urne sarebbe "un'adultizzazione forzata" dalle ricadute sociali negative.

"Se nel Movimento non esiste un pedagogo, uno psicologo, un sociologo, allora - prosegue Marziale - spiego io al signor Grillo che a sedici anni si è in età evolutiva, cioè un periodo preziosissimo di formazione, di maturazione, in cui l'individuo palesa del tutto naturalmente instabilità emotive di non poco conto ed è per tali ragioni che la visione grillina è inaccettabile".



Il presidente dell'Osservatorio si dichiara contrario all'abbassamento del voto, così come a quello di altre soglie, ad esempio per la patente o per il porto d'armi. Chi avanza simili proposte, dice, "dimostra di non possedere alcuna percezione di ciò che è infanzia e adolescenza e lede il diritto imprescindibile dei minorenni a vivere pienamente il loro tempo di maturazione".