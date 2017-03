Vitalizi, bocciata proposta M5s per eliminarli | Di Maio: "Una vergogna"

Alla fine dell'ufficio di presidenza a Montecitorio in cui si è votata la delibera sull'abolizione dei vitalizi dei parlamentari, i deputati di M5S hanno urlato loro "vergogna, vergogna!" provando a fare irruzione nella sala. Prima di sostare di fronte agli uffici della presidente Laura Boldrini, i Cinquestelle hanno interrotto il Question time alla Camera, esponendo dei cartelli di protesta in Aula.

Di Maio: "E' una vergogna" - "Hanno appena bocciato nostra proposta per eliminare la pensione privilegiata dei parlamentari. È una vergogna. Loro scelgono di restare al medioevo. Noi creiamo un altro Paese insieme ai cittadini", ha affermato su Facebook Luigi Di Maio.



Cosa è successo al momento della votazione - Polemiche e urla nei corridoi della Camera per la contrapposizione fra maggioranza parlamentare e Movimento 5 stelle sul tema dei vitalizi e delle pensioni dei deputati. Dopo che alla proposta M5S di equiparare (con una delibera nell'ufficio di presidenza di Montecitorio) il trattamento previdenziale dei parlamentari a quello previsto dalla legge Fornero per i lavoratori è stata contrapposta una delibera della vicepresidente della Camera Marina Sereni (Pd) che taglia per tre anni i vitalizi già in corso di erogazione, alcuni deputati del M5S si sono presentati alla porta dell'ufficio di presidenza.



Urlando "vergogna, vergogna!" si sono contrapposti ai colleghi degli altri partiti che avevano bocciato la delibera dei 5 stelle e in particolare alla vicepresidente Sereni. L'assembramento si è sciolto dopo che il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio (M5S) ha illustrato ai suoi colleghi di gruppo l'esito della riunione.