Vendola: "Su stepchild adoption è stato costruito un dibattito isterico"

Parlando poi del tema del cosiddetto "utero in affitto", Vendola ha aggiunto: "Ci sono situazioni in cui i diritti delle donne possono essere conculcati. La strumentalizzazione mercantile di una donna può essere veramente un pericolo. Ci sono Paesi in cui, invece, questo non accade: Israele , Stati Uniti e Canada. C'è anche un'altra realtà che è quella della "gravidanza per altri", cioè di donne che non sono in condizioni economiche disagiate, che scelgono come gesto d'amore di mettere a disposizione il proprio corpo per una gravidanza per altri".