Vaccini, Fedeli: testo pronto, tempi ok entro settembre ci sono

Il testo del decreto che introduce l'obbligo dei vaccini per l'accesso a scuola "è pronto" e ora "sarà pubblicato". Lo ha assicurato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, confermando che "i tempi per essere convertito in legge entro settembre ci sono". Chi dice che non si farà in tempo, ha quindi precisato, "sbaglia".