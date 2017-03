Utero in affitto, Cirinnà: "Dai giudici se il Parlamento non decide"

"Cosa tutela di più un bambino, avere due genitori o averne uno solo? La doppia genitorialità garantisce i bambini. Nel caso della sentenza della Corte di Appello di Trento, stiamo parlando di bimbi già nati e presenti in Italia, e non del modo in cui sono nati. La Corte si è interrogata su come essi siano più tutelati, se con un padre o con due padri, e ha deciso": così Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico, a Tgcom24.